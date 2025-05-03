Гвардиола — о Де Брёйне: просто хочу сказать ему спасибо

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном» (1:0) отметил уровень игры бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне, который забил единственный гол в этой встрече.

«Я просто хочу сказать ему спасибо. За его вклад в игру с «Кристал Пэлас», когда мы уступали со счётом 0:2, и он смог забить. Сегодня он также отметился голом. Я рад, что всё заканчивается таким образом, у нас есть ещё одна игра на «Этихаде», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В матче 32-го тура АПЛ «горожане» уступали «Кристал Пэлас» в дебюте встречи, гол Де Брёйне на 33-й минуте стал первым для «Манчестер Сити» в той игре (5:2).

Кевин Де Брёйне выступает за клуб из Манчестера с 2015 года, он покинет команду по окончании нынешнего сезона.