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Варди свистнул в свисток лежащего на газоне арбитра во время матча с «Саутгемптоном»

Варди свистнул в свисток лежащего на газоне арбитра во время матча с «Саутгемптоном»
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Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди остановил игру 35-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» после того, как главный арбитр матча Дэвид Уэбб получил повреждение. Форвард «лис» подошёл к лежащему судье и свистнул в свисток рефери. «Лестер» одержал победу 2:0, а Варди стал автором одного из забитых мячей.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Варди – 17'     2:0 Айю – 44'    

Видео из телеграм-канала «Чемпионата».

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с «лисами» английский нападающий поднялся из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, а в сезоне-2015/2016 помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии. По итогам этой кампании Джейми был признан игроком сезона АПЛ. Отметим, что Варди некоторое время был рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось выполнить результативное действие. На его счету 15 таких игр.

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