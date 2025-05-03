Варди свистнул в свисток лежащего на газоне арбитра во время матча с «Саутгемптоном»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди остановил игру 35-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» после того, как главный арбитр матча Дэвид Уэбб получил повреждение. Форвард «лис» подошёл к лежащему судье и свистнул в свисток рефери. «Лестер» одержал победу 2:0, а Варди стал автором одного из забитых мячей.

Видео из телеграм-канала «Чемпионата».

Варди выступает за «Лестер» с 2012 года. Вместе с «лисами» английский нападающий поднялся из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу, а в сезоне-2015/2016 помог «Лестеру» выиграть чемпионат Англии. По итогам этой кампании Джейми был признан игроком сезона АПЛ. Отметим, что Варди некоторое время был рекордсменом английской Премьер-лиги по количеству матчей подряд, в которых удалось выполнить результативное действие. На его счету 15 таких игр.