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Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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«ПСЖ» — первый клуб в топ-5 лиг с четырьмя игроками 2006 года и моложе в стартовом составе

«ПСЖ» — первый клуб в топ-5 лиг с четырьмя игроками 2006 года и моложе в стартовом составе
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Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике выпустил в стартовом составе своей команды четырёх футболистов 2006 года рождения и моложе в матче 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом». Матч проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Страсбурга».

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
2-й тайм
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Эрнандес – 20'     2:0 Лемарешаль – 45+3'     2:1 Баркола – 46'    

В основе парижан на поле появились полузащитники Уоррен Заир-Эмери и Сенни Маюлу (оба — 2006 года рождения), хавбек Аксель Тап-Кобрисса (2007-го) и нападающий Ибрагим Мбайе (2008-го). Таким образом, «ПСЖ» стал первым клубом в топ-5 лиг Европы с таким количеством игроков 2006 года рождения и младше в основе.

Кроме того, с первых минут игру начал российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. «ПСЖ» уже обеспечил себе звание чемпиона Франции. У подопечных Луиса Энрике 78 набранных очков в 32 матчах. Отрыв от «Марселя», занимающего второе место, составляет 20 очков.

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