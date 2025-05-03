«ПСЖ» — первый клуб в топ-5 лиг с четырьмя игроками 2006 года и моложе в стартовом составе

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике выпустил в стартовом составе своей команды четырёх футболистов 2006 года рождения и моложе в матче 32-го тура Лиги 1 со «Страсбургом». Матч проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Страсбурга».

В основе парижан на поле появились полузащитники Уоррен Заир-Эмери и Сенни Маюлу (оба — 2006 года рождения), хавбек Аксель Тап-Кобрисса (2007-го) и нападающий Ибрагим Мбайе (2008-го). Таким образом, «ПСЖ» стал первым клубом в топ-5 лиг Европы с таким количеством игроков 2006 года рождения и младше в основе.

Кроме того, с первых минут игру начал российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов. «ПСЖ» уже обеспечил себе звание чемпиона Франции. У подопечных Луиса Энрике 78 набранных очков в 32 матчах. Отрыв от «Марселя», занимающего второе место, составляет 20 очков.