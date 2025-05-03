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Лерой Зане близок к продлению контракта с «Баварией»

Лерой Зане близок к продлению контракта с «Баварией»
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Крайний нападающий сборной Германии Лерой Зане в ближайшее время подпишет новый контракт с «Баварией». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, ожидается, что пролонгация трудового соглашения будет завершена в ближайшие дни. На данный момент стороны занимаются уточнением юридических деталей договора.

Футболист выступает за коллектив из Мюнхена с 2020 года. Действующий контракт Зане с «Баварией» рассчитан до грядущего лета. В составе своей нынешней команды Лерой трижды становился чемпионом Германии, два раза брал национальный Суперкубок, а также выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Цвета немецкой национальной команды Зане защищает с 2015 года, с бундестим он выиграл Кубок конфедераций в 2017 году.

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