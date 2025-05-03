Роббен станет тренером детской команды «Гронингена»

Бывший вингер «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен с сезона-2025/2026 станет тренером детской команды «Гронингена» U14. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Стороны согласовали условия сотрудничества. Роббен начинал свою карьеру в «Гронингене», находясь в системе клуба с 1996 по 2002 год. В этой же команде Арьен и завершил карьеру в 2021 году. После этого он работал тренером в клубе Be Quick 1887.

Напомним, Арьен Роббен в годы игровой карьеры выступал за «Гронинген», «Челси», ПСВ, мадридский «Реал», «Баварию» и сборную Нидерландов. В составе этих команд футболист становился чемпионом Англии, Нидерландов, Испании и Германии. Он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также ряд национальных Кубков и Суперкубков.