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Роббен станет тренером детской команды «Гронингена»

Роббен станет тренером детской команды «Гронингена»
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Бывший вингер «Баварии» и сборной Нидерландов Арьен Роббен с сезона-2025/2026 станет тренером детской команды «Гронингена» U14. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Стороны согласовали условия сотрудничества. Роббен начинал свою карьеру в «Гронингене», находясь в системе клуба с 1996 по 2002 год. В этой же команде Арьен и завершил карьеру в 2021 году. После этого он работал тренером в клубе Be Quick 1887.

Напомним, Арьен Роббен в годы игровой карьеры выступал за «Гронинген», «Челси», ПСВ, мадридский «Реал», «Баварию» и сборную Нидерландов. В составе этих команд футболист становился чемпионом Англии, Нидерландов, Испании и Германии. Он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также ряд национальных Кубков и Суперкубков.

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