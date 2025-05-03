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Тренер «Реала» Анчелотти: мы провели почти идеальный сезон

Тренер «Реала» Анчелотти: мы провели почти идеальный сезон
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, стал ли этот сезон для него самым сложным на личном уровне во главе мадридского гранда.

«На личном уровне — нет; на профессиональном уровне, очевидно, всё было посложнее, чем обычно. Мы провели почти идеальный сезон, и у нас было много трудностей. Но впереди ещё пять матчей, и произойти может всё что угодно. Чего точно не случится, так это того, чтобы мы сдались. Мы должны выиграть эти пять игр и выложиться на максимум. Если мы победим, это может изменить сезон и сделать его очень хорошим», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

На данный момент «Реал» занимает второе место в испанской Ла Лиге, сыграв 33 матча и набрав 72 очка. Подопечные Анчелотти отстают на четыре очка от занимающей первую строчку «Барселоны». Также «сливочные» не смогли выйти в полуфинал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Арсеналу».

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