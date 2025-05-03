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«Никогда не забивал на тренировках правой!» Де Хеа — о голе Антони в ворота «Фиорентины»

«Никогда не забивал на тренировках правой!» Де Хеа — о голе Антони в ворота «Фиорентины»
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Голкипер «Фиорентины» Давид де Хеа отметил гол нападающего «Бетиса» Антони в защищаемые собой ворота, забитый в первом матче полуфинала Лиги конференций. Команда де Хеа проиграла сопернику со счётом 1:2.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Абде – 6'     2:0 Антони – 64'     2:1 Раньери – 73'    

«Я тренировался с Антони 1000 раз, но на тренировках он никогда не забивал правой ногой! Счастлив за него, ведь в «Манчестер Юнайтед» он преодолел непростой период, а теперь он с уверенностью проявляет себя с наилучшей стороны», — приводит слова испанского вратаря Movistar.

Ранее де Хеа и Антони вместе выступали за «Манчестер Юнайтед». Давид играет за «Фиорентину» с 2024 года. Права на Антони принадлежат английскому клубу, за «Бетис» он выступает в рамках аренды.

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