Усэйн Болт назвал трёх игроков, которых подписал бы в «Манчестер Юнайтед»

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт, являющийся давним фанатом «Манчестер Юнайтед», озвучил свой список из трёх игроков, которых рекомендует подписать «красным дьяволам».

В интервью Bleacher Report Болт выделил форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана, полузащитника «Челси» Коула Палмера и нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» проводит один из своих худших сезонов в истории, занимая 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. При этом манкунианцы уже находятся «одной ногой» в финале Лиги Европы, разгромив в первом матче 1/2 финала в гостях «Атлетик» из Бильбао (3:0).

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).