Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усэйн Болт назвал трёх игроков, которых подписал бы в «Манчестер Юнайтед»

Усэйн Болт назвал трёх игроков, которых подписал бы в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямайский спринтер Усэйн Болт, являющийся давним фанатом «Манчестер Юнайтед», озвучил свой список из трёх игроков, которых рекомендует подписать «красным дьяволам».

В интервью Bleacher Report Болт выделил форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана, полузащитника «Челси» Коула Палмера и нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» проводит один из своих худших сезонов в истории, занимая 15-е место в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. При этом манкунианцы уже находятся «одной ногой» в финале Лиги Европы, разгромив в первом матче 1/2 финала в гостях «Атлетик» из Бильбао (3:0).

Напомним, Усэйн Болт является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 м на трёх Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).

Материалы по теме
Легендарный Усэйн Болт рассказал, в каком случае «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android