У английского «Рединга» сменился владелец

Redwood Holdings Limited станет новым владельцем английского «Рединга». Об этом сообщил клуб на своём официальном сайте.

С 2017 года мажоритарным акционером «Рединга» был китайский бизнесмен Дай Йонгге, Английская футбольная лига (EFL) потребовала, чтобы продажа его доли в клубе состоялась до 8 мая.

Новому владельцу также перейдут права на домашний стадион команды Select Car Leasing и тренировочную базу Bearwood Park. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Redwood Holdings Ltd является дочерней компанией Dogwood Football LLC, которой владеют Роб Коухиг и Тодд Тросклер из Нового Орлеана, штат Луизиана.

«Рединг» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1 Английской футбольной лиги, имея в активе 75 очков за один тур до конца розыгрыша чемпионата.