Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У английского «Рединга» сменился владелец

У английского «Рединга» сменился владелец
Комментарии

Redwood Holdings Limited станет новым владельцем английского «Рединга». Об этом сообщил клуб на своём официальном сайте.

С 2017 года мажоритарным акционером «Рединга» был китайский бизнесмен Дай Йонгге, Английская футбольная лига (EFL) потребовала, чтобы продажа его доли в клубе состоялась до 8 мая.

Новому владельцу также перейдут права на домашний стадион команды Select Car Leasing и тренировочную базу Bearwood Park. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Redwood Holdings Ltd является дочерней компанией Dogwood Football LLC, которой владеют Роб Коухиг и Тодд Тросклер из Нового Орлеана, штат Луизиана.

«Рединг» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Лиги 1 Английской футбольной лиги, имея в активе 75 очков за один тур до конца розыгрыша чемпионата.

Вот, что происходит, в высшей лиге Англии:
Видео
Варди свистнул в свисток лежащего на газоне арбитра во время матча с «Саутгемптоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android