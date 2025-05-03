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«Краснодар» — «Рубин»: Сперцян реализовал пенальти на пятой минуте игры

«Краснодар» — «Рубин»: Сперцян реализовал пенальти на пятой минуте игры
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В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором встречаются «Краснодар» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'    

Уже на третьей минуте «горожане» получили право на пенальти. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт ударом «с точки» на пятой минуте.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков за 26 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет четыре очка. «Рубин» заработал 39 очков после 26 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.

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