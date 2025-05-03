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«ПСЖ» с Сафоновым в составе проиграл «Страсбургу» в матче 32-го тура Лиги 1

Завершился матч 32-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 20-й минуте защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес отправил мяч в свои ворота. На 45+3-й минуте полузащитник «Страсбурга» Феликс Лемарешаль удвоил преимущество своей команды. На 46-й минуте форвард парижан Брэдли Баркола сократил отставание.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел на поле в стартовом составе и провёл в игре все 90 минут.

«ПСЖ» уже обеспечил себе звание чемпиона Франции. У подопечных Луиса Энрике 78 набранных очков в 33 матчах. Отрыв от «Марселя», занимающего второе место, составляет 20 очков. «Страсбург» с 57 очками поднялся на четвёртое место.