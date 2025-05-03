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L'Equipe: «Париж» летом намерен приобрести до восьми футболистов с опытом игры в Лиге 1

L'Equipe: «Париж» летом намерен приобрести до восьми футболистов с опытом игры в Лиге 1
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«Париж», ранее досрочно оформивший выход в Лигу 1, намерен провести внушительную работу по усилению состава. Клуб хочет подписать от шести до восьми игроков с опытом игры в высшем французском дивизионе, сообщает L’Équipe.

В прошлое зимнее трансферное окно парижане уже начали работу над подготовкой к следующему сезону, состав коллектива пополнил защитник Тибо де Смет, имеющий опыт выступления за «Реймс».

В 33-м туре Лиги 2 «Париж» сыграл вничью с «Мартигом» (1:1) и обеспечил себе повышение в классе. Парижане идут на втором месте, имея в активе 66 очков.

«Париж» сыграет в Лиге 1 впервые с сезона-1978/1979. Помимо этого, впервые с сезона-1989/1990 в высшем дивизионе Франции сыграют сразу две столичные команды, одной из которых является «Пари Сен-Жермен».

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