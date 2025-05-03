Романо: «Ювентус» договорился о продлении контракта с двумя игроками

Центральный полузащитник сборной США Уэстон Маккенни в ближайшее время подпишет новый контракт с «Ювентусом», как и итальянский защитник Федерико Гатти. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно источнику, соглашение хавбека с клубом из Турина будет рассчитано до лета 2028 года. Нынешний контракт сторон действует до лета 2026-го. Контракт Гатти с туринцами рассчитан до лета 2028-го.

Маккенни выступает за «Ювентус» на постоянной основе с 2021 года. В сезоне-2020/2021 футболист играл за эту команду в рамках аренды, права на него принадлежали «Шальке». Во всех турнирах нынешнего клубного сезона игрок забил пять голов и отдал три голевые передачи в 40 матчах.

Гатти защищает цвета «Ювентуса» с 2022 года. В 40 матчах текущего клубного сезона он забил гол и отдал две голевые передачи.