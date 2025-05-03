Христо Стоичков назвал МЛС одной из сильнейших лиг

Обладатель «Золотого мяча» в составе «Барселоны» Христо Стоичков высказался о прогрессе МЛС, отметив ключевые факторы, повлиявшие на это.

«Лига в последнее время показывает невероятный рост. Программы, с помощью которых МЛС улучшает игру и даёт шанс молодым игрокам, замечательны. Считаю, что работа, которую руководитель МЛС Дон Гарбер проводит с командами, чтобы у каждой из них был свой стадион и тренировочная инфраструктура, очень полезны для игроков, это помогает совершенствовать саму игру.

Полагаю, МЛС и дальше будет расти. Так и будет, ведь, если я не ошибаюсь, на данный момент за рубежом играют более 250 американских футболистов. Это потрясающий показатель. Для меня МЛС является одной из сильнейших лиг на данный момент. Разумеется, здесь также выступает величайший игрок всех времён — Лионель Месси», — приводит слова Стоичкова официальный сайт МЛС.

Бывший футболист сборной Болгарии выступал в МЛС за «Чикаго Файр» и «Ди-Си Юнайтед».