Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Левников не стал удалять Тормену, несмотря на рекомендации VAR посмотреть повтор

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором встречаются «Краснодар» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте защитник «быков» Витор Тормена получил жёлтую карточку. Бригада VAR рекомендовала Кириллу Левникову пересмотреть эпизод на предмет возможного удаления. После просмотра повтора арбитр решение не изменил.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Ранее, на третьей минуте «горожане» получили право на пенальти. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт ударом «с точки» на пятой минуте.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков за 26 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет четыре очка. «Рубин» заработал 39 очков после 26 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.