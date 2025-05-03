«Саутгемптон» установил антирекорд АПЛ всех времён, проиграв в гостях «Лестеру»

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» завершился матч 35-го тура АПЛ, в котором встречались местный «Лестер» и «Саутгемптон», уже потерявшие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лис», что означает, что «Саутгемптон» уже точно не поднимется с последней строчки в турнирной таблице.

Таким образом, это уже третий раз в истории «святых», когда они заканчивают сезон АПЛ на последнем месте. Ни одна команда в истории не делала этого чаще.

На данный момент у «Саутгемптона» всего 11 очков после 35 матчей. У «Лестера», находящегося строчкой выше, на 10 очков больше. Третья команда в зоне вылета «Ипсвич» также лишилась шансов остаться в АПЛ, отставая на 14 очков от спасительного 17-го места.