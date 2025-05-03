Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Саутгемптон» установил антирекорд АПЛ всех времён, проиграв в гостях «Лестеру»

«Саутгемптон» установил антирекорд АПЛ всех времён, проиграв в гостях «Лестеру»
Комментарии

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» завершился матч 35-го тура АПЛ, в котором встречались местный «Лестер» и «Саутгемптон», уже потерявшие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «лис», что означает, что «Саутгемптон» уже точно не поднимется с последней строчки в турнирной таблице.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
2 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Варди – 17'     2:0 Айю – 44'    

Таким образом, это уже третий раз в истории «святых», когда они заканчивают сезон АПЛ на последнем месте. Ни одна команда в истории не делала этого чаще.

На данный момент у «Саутгемптона» всего 11 очков после 35 матчей. У «Лестера», находящегося строчкой выше, на 10 очков больше. Третья команда в зоне вылета «Ипсвич» также лишилась шансов остаться в АПЛ, отставая на 14 очков от спасительного 17-го места.

Материалы по теме
Видео
Варди свистнул в свисток лежащего на газоне арбитра во время матча с «Саутгемптоном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android