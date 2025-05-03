Полузащитник «Локо» Тимофеев не согласился с удалением в матче с «Оренбургом»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев не согласился со своим удалением в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Футболист получил вторую жёлтую карточку на 64-й минуте встречи. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург).

«Как по мне, вторая жёлтая не по делу. Мне казалось, что я сыграл в мяч. Возможно, чуть-чуть задел ногу. Но точно не вторая жёлтая карточка. Конечно, удаление было определяющим — вдесятером тяжелее играть. Скорее всего, из-за этого пропустили, потому что не хватило одного человека», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Игорь Гурьев.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.