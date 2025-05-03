Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска оценил дебют самого молодого игрока «Челси» с 1967 года

Мареска оценил дебют самого молодого игрока «Челси» с 1967 года
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил дебют полузащитника Регги Уолша в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Юргорденом» (4:1). Хавбек стал самым молодым дебютантом лондонского клуба с 1967 года.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Санчо – 13'     0:2 Мадуэке – 43'     0:3 Джексон – 59'     0:4 Джексон – 65'     1:4 Алемайеху – 68'    

«Регги очень молод, но для нашего стиля и направления игры он идеален. Однако ему ещё предстоит многому научиться, ему нужно усердно трудиться и становиться лучше.

Мы очень рады, мне сообщили, что в нынешнем сезоне в составе нашей команды дебютировали восемь футболистов из академии. Считаю, что это здорово», — приводит слова Марески BBC.

Ответная встреча между «Челси» и «Юргорденом» состоится 8 мая в Лондоне. Победитель противостояния встретится с лучшей командой пары «Бетис» — «Фиорентина» (2:1 первый матч).

Материалы по теме
Регги Уолш — самый молодой дебютант «Челси» с 1967 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android