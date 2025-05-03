Мареска оценил дебют самого молодого игрока «Челси» с 1967 года

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил дебют полузащитника Регги Уолша в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Юргорденом» (4:1). Хавбек стал самым молодым дебютантом лондонского клуба с 1967 года.

«Регги очень молод, но для нашего стиля и направления игры он идеален. Однако ему ещё предстоит многому научиться, ему нужно усердно трудиться и становиться лучше.

Мы очень рады, мне сообщили, что в нынешнем сезоне в составе нашей команды дебютировали восемь футболистов из академии. Считаю, что это здорово», — приводит слова Марески BBC.

Ответная встреча между «Челси» и «Юргорденом» состоится 8 мая в Лондоне. Победитель противостояния встретится с лучшей командой пары «Бетис» — «Фиорентина» (2:1 первый матч).