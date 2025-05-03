Мареска оценил дебют самого молодого игрока «Челси» с 1967 года
Поделиться
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил дебют полузащитника Регги Уолша в первом полуфинальном матче Лиги конференций с «Юргорденом» (4:1). Хавбек стал самым молодым дебютантом лондонского клуба с 1967 года.
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Санчо – 13' 0:2 Мадуэке – 43' 0:3 Джексон – 59' 0:4 Джексон – 65' 1:4 Алемайеху – 68'
«Регги очень молод, но для нашего стиля и направления игры он идеален. Однако ему ещё предстоит многому научиться, ему нужно усердно трудиться и становиться лучше.
Мы очень рады, мне сообщили, что в нынешнем сезоне в составе нашей команды дебютировали восемь футболистов из академии. Считаю, что это здорово», — приводит слова Марески BBC.
Ответная встреча между «Челси» и «Юргорденом» состоится 8 мая в Лондоне. Победитель противостояния встретится с лучшей командой пары «Бетис» — «Фиорентина» (2:1 первый матч).
Материалы по теме
Комментарии
- 3 мая 2025
-
21:12
-
21:07
-
21:05
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:43
-
20:39
-
20:34
-
20:27
-
20:20
-
20:15
-
20:13
-
20:13
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:57
-
19:57
-
19:54
-
19:50
-
19:48
-
19:45
-
19:44
-
19:41
-
19:38
-
19:37
-
19:37
-
19:31
-
19:27
-
19:26
-
19:26
-
19:23