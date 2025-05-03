Тимофеев высказался об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев прокомментировал выход на поле 11 россиян в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Наверное, это событие для «Локомотива». Хорошо, что 11 россиян. Кто бы ни выходил на поле — все стараются, все бьются. В любом случае не думаю, что это как-то плохо сказалось», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Игорь Гурьев.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.