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Тимофеев высказался об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ

Тимофеев высказался об 11 россиянах в стартовом составе «Локомотива» в матче РПЛ
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Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев прокомментировал выход на поле 11 россиян в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

«Наверное, это событие для «Локомотива». Хорошо, что 11 россиян. Кто бы ни выходил на поле — все стараются, все бьются. В любом случае не думаю, что это как-то плохо сказалось», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Игорь Гурьев.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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