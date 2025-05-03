Артём Тимофеев: в оставшихся матчах РПЛ «Локомотив» борется за свою честь

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Тимофеев поделился планами команды на оставшуюся часть сезона после ничьей с «Оренбургом» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«В оставшейся части сезона «Локомотив» борется за свою честь. Всё в совокупности: за себя, тренера, болельщиков», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Игорь Гурьев.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.