Вратарь «Оренбурга» Москвичёв высказался о травме, полученной в матче с «Локомотивом»
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Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв высказался о травме, полученной в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Голкипер вынужденно покинул поле на 77-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57' 1:1 Татаев – 66'
Удаления: Тимофеев – 64' / нет
«Всё будет понятно после МРТ, сейчас поедем. Думаю, просто ушиб», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.
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