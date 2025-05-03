Вратарь «Оренбурга» Москвичёв высказался о травме, полученной в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв высказался о травме, полученной в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Голкипер вынужденно покинул поле на 77-й минуте встречи.

«Всё будет понятно после МРТ, сейчас поедем. Думаю, просто ушиб», — передаёт слова Москвичёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.