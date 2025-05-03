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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил защитника «Краснодара» в игре с «Рубином»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил защитника «Краснодара» в игре с «Рубином»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный судья матча 27-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Рубином» Кирилл Левников не удалил защитника «быков» Витора Тормену. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

«Момент с игрой рукой Тормены в матче с «Рубином» можно сравнивать с похожим эпизодом в матче «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо». Там Зияков красную показал. Но есть большая разница. Во-первых, Иванов позвал Левникова посмотреть повтор, так как Кирилл находился далеко от эпизода – ему нужно было оценить эпизод самостоятельно. Во-вторых, глядя на повтор, нужно, грубо говоря, убирать защитника. Что мы видим? Идёт борьба в пределах правил между защитником и нападающим. Да, защитник попал рукой по мячу, но главное, что игрок «Рубина» упал. Если бы он остался на ногах, если бы мог продолжить движение вперёд – мы могли бы говорить об удалении Тормены. Но игрок «Рубина» уже потерял равновесие и продолжить движение дальше не мог. Поэтому Левников сохранил своё первоначальное решение в силе – и его можно только поддержать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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