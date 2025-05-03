Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил защитника «Краснодара» в игре с «Рубином»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, почему главный судья матча 27-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Рубином» Кирилл Левников не удалил защитника «быков» Витора Тормену. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

«Момент с игрой рукой Тормены в матче с «Рубином» можно сравнивать с похожим эпизодом в матче «Оренбурга» и махачкалинского «Динамо». Там Зияков красную показал. Но есть большая разница. Во-первых, Иванов позвал Левникова посмотреть повтор, так как Кирилл находился далеко от эпизода – ему нужно было оценить эпизод самостоятельно. Во-вторых, глядя на повтор, нужно, грубо говоря, убирать защитника. Что мы видим? Идёт борьба в пределах правил между защитником и нападающим. Да, защитник попал рукой по мячу, но главное, что игрок «Рубина» упал. Если бы он остался на ногах, если бы мог продолжить движение вперёд – мы могли бы говорить об удалении Тормены. Но игрок «Рубина» уже потерял равновесие и продолжить движение дальше не мог. Поэтому Левников сохранил своё первоначальное решение в силе – и его можно только поддержать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.