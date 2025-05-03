Ненахов: должно быть объяснение игры «Локомотива» весной, но я дать его не смогу

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о неудачных результатах железнодорожников в весенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные одержали лишь две победы в девяти матчах.

— У команды две победы весной. Почему так?

— Как таковых причин я не назову. Где-то не везло. Возьмём матч с «Зенитом», когда мы вели и на 89-й пропустили. Матч с «Рубином» — владели преимуществом, но человек прошёл с центра поля сквозь четверых, нам забили гол. С другой стороны, наверное, этому должно быть какое-то объяснение. Но я его дать не смогу, — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.