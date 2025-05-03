Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ненахов: должно быть объяснение игры «Локомотива» весной, но я дать его не смогу

Ненахов: должно быть объяснение игры «Локомотива» весной, но я дать его не смогу
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о неудачных результатах железнодорожников в весенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные одержали лишь две победы в девяти матчах.

— У команды две победы весной. Почему так?
— Как таковых причин я не назову. Где-то не везло. Возьмём матч с «Зенитом», когда мы вели и на 89-й пропустили. Матч с «Рубином» — владели преимуществом, но человек прошёл с центра поля сквозь четверых, нам забили гол. С другой стороны, наверное, этому должно быть какое-то объяснение. Но я его дать не смогу, — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Полузащитник «Локо» Тимофеев не согласился с удалением в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android