Матвей Сафонов провёл свой 10-й матч за карьеру в Лиге 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл свой 10-й матч за карьеру во французской Лиге 1, в котором его команда полурезервным составом уступила в гостях «Страсбургу» со счётом 1:2.

В этой встрече россиянин пропустил дважды уже к перерыву. Основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропускал эту встречу.

В нынешнем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Напомним, парижский гранд уже обеспечил себе чемпионский титул в текущем сезоне.