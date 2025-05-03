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Матвей Сафонов провёл свой 10-й матч за карьеру в Лиге 1

Матвей Сафонов провёл свой 10-й матч за карьеру в Лиге 1
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл свой 10-й матч за карьеру во французской Лиге 1, в котором его команда полурезервным составом уступила в гостях «Страсбургу» со счётом 1:2.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Эрнандес – 20'     2:0 Лемарешаль – 45+3'     2:1 Баркола – 46'    

В этой встрече россиянин пропустил дважды уже к перерыву. Основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма пропускал эту встречу.

В нынешнем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Напомним, парижский гранд уже обеспечил себе чемпионский титул в текущем сезоне.

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