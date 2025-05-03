Ненахов прокомментировал ничью «Локомотива» в матче с «Оренбургом»

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался об игре своей команды в матче с «Оренбургом» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм играли отлично, на мой взгляд. Было много моментов, когда мы были с мячом, хорошо контролировали игру. «Оренбург» в моменте подустал. Потом две-три потери, которые были необоснованными. И с этого у нас потерялось преимущество, в конце первого тайма мы поджались к своим воротам.

Второй тайм отлично начали, забили гол. Всё было хорошо. Но тут бац… Красная карточка сыграла свою роль. Нам не хватило одного игрока в штрафной во время подачи с углового. Как следствие — пропустили гол и сыграли 1:1», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.