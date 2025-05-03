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Максим Ненахов рассказал, как реагирует на слухи вокруг «Локомотива»

Максим Ненахов рассказал, как реагирует на слухи вокруг «Локомотива»
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как реагирует на последние слухи вокруг московского клуба. Ранее в СМИ сообщалось о предстоящих изменениях в руководстве клуба, а также о возможной смене Михаила Галактионова на посту главного тренера команды.

— Много шумихи и новостей вокруг клуба.
— Мы работаем в том же ключе. Стараемся исправить эту ситуацию. Думаю, что некоторые ребята чувствуют давление. Я уже опытный и сталкивался с этой ситуацией в «Локомотиве», когда были немцы. Мне не впервой. Адаптирован к этой ситуации, — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

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