Ненахов не считает 11 россиян в составе «Локомотива» акцией против легионеров
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал тот факт, что в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) тренерский штаб москвичей выпустил на поле в стартовом составе 11 россиян.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57' 1:1 Татаев – 66'
Удаления: Тимофеев – 64' / нет
«Честно, даже об этом не думал. Круто, на самом деле. Значит, каждый из наших ребят достоин быть в составе. Не думаю, что это была целенаправленная акция против легионеров. Просто так случилось», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
В текущем сезоне РПЛ 26-летний Ненахов провёл 26 матчей за «Локомотив», в которых не сумел отметиться результативными действиями.
«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 46 очков.
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