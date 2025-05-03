Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ненахов не считает 11 россиян в составе «Локомотива» акцией против легионеров

Ненахов не считает 11 россиян в составе «Локомотива» акцией против легионеров
Комментарии

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал тот факт, что в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) тренерский штаб москвичей выпустил на поле в стартовом составе 11 россиян.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

«Честно, даже об этом не думал. Круто, на самом деле. Значит, каждый из наших ребят достоин быть в составе. Не думаю, что это была целенаправленная акция против легионеров. Просто так случилось», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Ненахов провёл 26 матчей за «Локомотив», в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 46 очков.

Материалы по теме
Ненахов прокомментировал ничью «Локомотива» в матче с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android