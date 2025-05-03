Ненахов не считает 11 россиян в составе «Локомотива» акцией против легионеров

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал тот факт, что в сегодняшнем матче 27-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1) тренерский штаб москвичей выпустил на поле в стартовом составе 11 россиян.

«Честно, даже об этом не думал. Круто, на самом деле. Значит, каждый из наших ребят достоин быть в составе. Не думаю, что это была целенаправленная акция против легионеров. Просто так случилось», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Ненахов провёл 26 матчей за «Локомотив», в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 27 сыгранных матчей. Команда Галактионова набрала 46 очков.