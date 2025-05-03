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Балтика — Торпедо, результат матча 3 мая 2025, счет 0:1, Первая лига 2024-2025

«Балтика» не смогла досрочно стать чемпионом Первой лиги, уступив «Торпедо» в 31-м туре
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу — 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 58'    

Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте. Его автором стал колумбийский полузащитник «Торпедо» Ейсон Гусман.

«Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков после 31 матча. Второе место с 58 очками занимает московское «Торпедо», на третьей строчке таблицы с 57 очками находится новороссийский «Черноморец».

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