Маркиньос признан лучшим игроком «Спартака» в апреле, существенно опередив Барко

Бразильский вингер московского «Спартака» Маркиньос был признан лучшим футболистом красно-белых по итогам минувшего месяца. Лучшего игрока команды за апрель выбирали болельщики столичного клуба с 1 по 3 мая посредством голосования на официальном сайте.

Как сообщает телеграм-канал московского «Спартака», Маркиньос набрал 74% от общего числа голосов. Напомним, помимо Маркиньоса, в число номинантов попали полузащитники Кристофер Мартинс, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, а также вингер Тео Бонгонда.

В апреле Маркиньос провёл пять матчей за «Спартак» в Российской Премьер-Лиге и дважды появился на поле в Фонбет Кубке России. На счету бразильца голевая передача в 25-м туре РПЛ с «Акроном» (3:2), забитый мяч в ворота «Урала» (3:0) в первом этапе 1/2 финала Пути регионов, а также гол и результативная передача на следующем этапе с «Динамо» (2:1).