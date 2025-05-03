Защитник «Краснодара» Витор Тормена пропустит следующий матч с ЦСКА

Защитник «Краснодара» Витор Тормена получил свою четвёртую жёлтую карточку в матче 27-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча проходит в эти минуты, «Краснодар» выигрывает со счётом 2:0. Из-за перебора жёлтых карточек Тормена пропустит следующий матч в Российской Премьер-Лиге с московским ЦСКА.

На 14-й минуте футболист «быков» сфолил на форварде казанской команды Мирлинде Даку. Главный судья матча Кирилл Левников показал Тормене жёлтую карточку. VAR пригласил его посмотреть фол защитника нa предмет удаления, однако после видеопросмотра арбитр не изменил решения.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков за 26 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет четыре очка. «Рубин» заработал 39 очков после 26 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.