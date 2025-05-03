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Кристофер Нкунку намерен покинуть «Челси» летом — Плеттенберг

Кристофер Нкунку намерен покинуть «Челси» летом — Плеттенберг
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Атакующий полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку изъявляет желание покинуть клуб предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Сообщается, что намерение футболиста твёрдое и не подлежит пересмотру. Его контракт с «синими» истекает в 2029 году. Переговоры продолжаются.

В текущем сезоне АПЛ, который является вторым для француза в составе «Челси», 27-летний Нкунку провёл 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. Также на его счету 11 игр, семь голов и три голевые передачи в матчах Лиги конференций и две встречи и один гол в Кубке Англии.

На данный момент «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков после 34 матчей.

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