В «Локомотиве» ответили на вопрос, останется ли Галактионов тренером команды

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера команды Михаила Галактионова после ничьей красно-зелёных с «Оренбургом» (1:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

— Галактионов остаётся главным тренером «Локомотива»?

— У нас ещё остаётся несколько игр в чемпионате, — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.