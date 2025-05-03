На матче между «Балтикой» и «Торпедо» был установлен рекорд посещаемости Первой лиги

Матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Торпедо», посетили 30 112 зрителей, что стало рекордом посещаемости для данного турнира.

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 58-й минуте. Его автором стал колумбийский полузащитник «Торпедо» Ейсон Гусман.

«Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков после 31 матча. Второе место с 58 очками занимает московское «Торпедо», на третьей строчке таблицы с 57 очками находится новороссийский «Черноморец».