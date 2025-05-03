«Краснодар» — «Рубин»: Рожков отыграл один мяч на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором встречаются «Краснодар» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 83-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков сократил отставание в счёте. Ранее, на пятой минуте Сперцян открыл счёт, реализовав пенальти. Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена удвоил преимущество своей команды на 40-й минуте после подачи полузащитника Эдуарда Сперцяна со штрафного.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков за 26 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет четыре очка. «Рубин» заработал 39 очков после 26 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.