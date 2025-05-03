«Наполи» победил «Лечче» в 35-м туре и остался на первом месте в турнирной таблице Серии А

Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Победу с минимальным преимуществом в счёте одержали неаполитанцы — 1:0.

На второй минуте игры нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку открыл счёт в матче, но гол был отменён после вмешательства VAR. На 24-й минуте форвард гостей Джакомо Распадори поразил ворота «Лечче».

Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице. Победа позволила «Наполи» довести количество набранных очков в сезоне до 77 и увеличить отрыв от «Интера» до шести очков. Свой матч 35-го тура «Интер» проведёт сегодня, 3 мая, с «Вероной». «Лечче» с 27 очками занимает 17-е место в чемпионате Италии.