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Лечче — Наполи, результат матча 3 мая 2025, счёт 0:1, Серия А 2024-2025

«Наполи» победил «Лечче» в 35-м туре и остался на первом месте в турнирной таблице Серии А
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Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А между «Лечче» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Давиде Масса. Победу с минимальным преимуществом в счёте одержали неаполитанцы — 1:0.

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Распадори – 24'    

На второй минуте игры нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку открыл счёт в матче, но гол был отменён после вмешательства VAR. На 24-й минуте форвард гостей Джакомо Распадори поразил ворота «Лечче».

Подопечные Антонио Конте занимают первое место в турнирной таблице. Победа позволила «Наполи» довести количество набранных очков в сезоне до 77 и увеличить отрыв от «Интера» до шести очков. Свой матч 35-го тура «Интер» проведёт сегодня, 3 мая, с «Вероной». «Лечче» с 27 очками занимает 17-е место в чемпионате Италии.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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