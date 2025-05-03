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Тренер «Оренбурга» Слишкович прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом»

Тренер «Оренбурга» Слишкович прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

«До красной карточки команды действовали одинаково, не считая первые 20 минут, когда соперник был лучше. Нам помогло удаление, сразу через несколько минут смогли забить. Затем много атаковали, нанесли 23 удара — восемь в створ, но, к сожалению, не получилось забить ещё гол. В итоге 1:1 — закономерный счёт, потому что у соперника был хороший момент уже в меньшинстве.

Зрители увидели команду, которая приехала играть в футбол, не закрылась и пыталась создавать моменты. Надеялись, что в этой встрече всё перевернётся и удача к нам вернётся», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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