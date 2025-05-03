Тренер «Оренбурга» Слишкович прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«До красной карточки команды действовали одинаково, не считая первые 20 минут, когда соперник был лучше. Нам помогло удаление, сразу через несколько минут смогли забить. Затем много атаковали, нанесли 23 удара — восемь в створ, но, к сожалению, не получилось забить ещё гол. В итоге 1:1 — закономерный счёт, потому что у соперника был хороший момент уже в меньшинстве.

Зрители увидели команду, которая приехала играть в футбол, не закрылась и пыталась создавать моменты. Надеялись, что в этой встрече всё перевернётся и удача к нам вернётся», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 46 очков за 27 матчей. «Оренбург» заработал 18 очков после 27 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.