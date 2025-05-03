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Боруссия Дортмунд — Вольфсбург, результат матча 3 мая 2025, счет 4:0, Бундеслига 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вольфсбург» и поднялась в зону Лиги чемпионов
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В Дортмунде на одноимённом стадионе завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Гирасси – 3'     2:0 Гирасси – 59'     3:0 Адейеми – 69'     4:0 Адейеми – 73'    

В составе победителей дублями отметились Серу Гирасси и Карим Адейеми. Два из четырёх мячей были забиты с передачи Юлиана Брандта.

«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 51 очко, и опережает идущий пятым «Фрайбург» лишь по дополнительным показателям. Однако у последних на одну игру меньше. По итогам сезона четыре первые команды Бундеслиги получают право на участие в Лиге чемпионов. «Вольфсбург» идёт на 12-м месте с 39 очками.

Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который весь прошлый сезон на внутренней арене провёл без единого поражения.

Турнирная таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
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