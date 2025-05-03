«Боруссия» Дортмунд разгромила «Вольфсбург» и поднялась в зону Лиги чемпионов

В Дортмунде на одноимённом стадионе завершился матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» со счётом 4:0.

В составе победителей дублями отметились Серу Гирасси и Карим Адейеми. Два из четырёх мячей были забиты с передачи Юлиана Брандта.

«Боруссия» одержала третью победу подряд и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 51 очко, и опережает идущий пятым «Фрайбург» лишь по дополнительным показателям. Однако у последних на одну игру меньше. По итогам сезона четыре первые команды Бундеслиги получают право на участие в Лиге чемпионов. «Вольфсбург» идёт на 12-м месте с 39 очками.

Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который весь прошлый сезон на внутренней арене провёл без единого поражения.