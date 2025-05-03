«Аль-Ахли» стал победителем Лиги чемпионов АФК, обыграв в финале «Кавасаки Фронтале»
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Завершился финальный матч Лиги чемпионов АФК, в котором встречались «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии и японский клуб «Кавасаки Фронтале». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в городе Джедда (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Аль-Ахли» одержал уверенную победу со счётом 2:0.
Элитная Лига Чемпионов АФК . Финал
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда, Саудовская Аравия
Окончен
2 : 0
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
1:0 Галено – 35' 2:0 Кессье – 41'
Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Отличился бразильский вингер «Аль-Ахли» Вендерсон Галено. На 42-й минуте полузащитник Франк Кессье удвоил преимущество своей команды. В обоих случаях автором результативной передачи становился экс-игрок «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Отметим, что в полуфинале «Кавасаки Фронтале» обыграл «Аль-Наср» (3:2) Криштиану Роналду, а «Аль-Ахли» оказался сильнее «Аль-Хиляля» (3:1).
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