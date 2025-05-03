«Краснодар» победил «Рубин» в 27-м туре РПЛ, у Сперцяна гол и результативная передача

Завершился матч 27-го тура чемпионата России, в котором встречались «Краснодар» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Победу с минимальной разницей в счёте по итогам встречи праздновали «горожане» — 2:1.

На пятой минуте полузащитник «быков» Эдуард Сперцян открыл счёт, реализовав пенальти. Центральный защитник «Краснодара» Витор Тормена удвоил преимущество своей команды на 40-й минуте после подачи Сперцяна со штрафного. На 83-й минуте защитник «Рубина» Илья Рожков сократил отставание в счёте.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 61 очко за 27 матчей. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет семь очков, у «Зенита» остаётся матч в запасе. «Рубин» остался с 39 очками после 27 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.