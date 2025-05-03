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Результаты матчей Бундеслиги сезона-2024/2025 3 мая

Результаты матчей Бундеслиги сезона-2024/2025 3 мая
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Сегодня, 3 мая, в немецкой Бундеслиге прошли пять матчей 32-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей Бундеслиги 3 мая:

«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм» — 4:4;
«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 3:3;
«Санкт-Паули» — «Штутгарт» — 0:1;
«Унион» Берлин — «Вердер» — 2:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург» — 4:0.

На данный момент в чемпионате Германии уверенно лидирует «Бавария», набравшая 76 очков после 32 матчей. В этом туре мюнхенцы могли отпраздновать своё 34-е чемпионство, однако пропустили гол на 90+5-й минуте от «РБ Лейпциг» в матче, в котором для досрочного титула им была необходима победа. «Байер» отстаёт от «Баварии» на девять очков, однако у леверкузенцев на одну игру меньше.

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