«Арсенал» дома уступил «Борнмуту» в 35-м туре АПЛ

Завершился матч 35-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Борнмутом». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Джарредом Джиллеттом. Победу со счётом 2:1 праздновали игроки «Борнмута».

На 34-й минуте полузащитник «Арсенала» Деклан Райс открыл счёт в матче. На 67-й минуте центральный защитник «Борнмута» Дин Хёйсен восстановил равенство в счёте. На 75-й минуте нападающий гостей Эванилсон принёс своей команде победу.

В активе «Арсенала» осталось 67 очков после 35 матчей. Команда занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» довёл количество набранных в сезоне очков до 53 и поднялся на восьмую строчку в таблице АПЛ.