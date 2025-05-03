Компани: не все в «Баварии» понимают, что нужно делать свою работу до конца

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после ничьей своей команды с «РБ Лейпциг» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги ответил на вопрос, считает ли он, что чемпионский титул уже в руках мюнхенцев.

«У нас было обсуждение в тренерском штабе после игры. Я из тех, кто говорит, что всё ещё есть 0,1% вероятности, что мы не выиграем, поэтому мы должны делать свою работу до самого конца. Но не у всех из нас такое мнение. Я знаю, что мы очень близки, но я хочу сохранить концентрацию и выиграть оставшиеся две игры», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Напомним, для оформления уже сегодня своего 34-го в истории чемпионского титула «Баварии» необходимо было обыгрывать «РБ Лейпциг», однако мюнхенцы пропустили гол на 90+5-й минуте.