Компани: не все в «Баварии» понимают, что нужно делать свою работу до конца
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после ничьей своей команды с «РБ Лейпциг» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги ответил на вопрос, считает ли он, что чемпионский титул уже в руках мюнхенцев.
Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шешко – 11' 2:0 Клостерман – 39' 2:1 Дайер – 62' 2:2 Олисе – 63' 2:3 Зане – 83' 3:3 Поульсен – 90+5'
«У нас было обсуждение в тренерском штабе после игры. Я из тех, кто говорит, что всё ещё есть 0,1% вероятности, что мы не выиграем, поэтому мы должны делать свою работу до самого конца. Но не у всех из нас такое мнение. Я знаю, что мы очень близки, но я хочу сохранить концентрацию и выиграть оставшиеся две игры», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».
Напомним, для оформления уже сегодня своего 34-го в истории чемпионского титула «Баварии» необходимо было обыгрывать «РБ Лейпциг», однако мюнхенцы пропустили гол на 90+5-й минуте.
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