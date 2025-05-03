Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Компани: не все в «Баварии» понимают, что нужно делать свою работу до конца

Компани: не все в «Баварии» понимают, что нужно делать свою работу до конца
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани после ничьей своей команды с «РБ Лейпциг» (3:3) в матче 32-го тура Бундеслиги ответил на вопрос, считает ли он, что чемпионский титул уже в руках мюнхенцев.

Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен
1:0 Шешко – 11'     2:0 Клостерман – 39'     2:1 Дайер – 62'     2:2 Олисе – 63'     2:3 Зане – 83'     3:3 Поульсен – 90+5'    

«У нас было обсуждение в тренерском штабе после игры. Я из тех, кто говорит, что всё ещё есть 0,1% вероятности, что мы не выиграем, поэтому мы должны делать свою работу до самого конца. Но не у всех из нас такое мнение. Я знаю, что мы очень близки, но я хочу сохранить концентрацию и выиграть оставшиеся две игры», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии».

Напомним, для оформления уже сегодня своего 34-го в истории чемпионского титула «Баварии» необходимо было обыгрывать «РБ Лейпциг», однако мюнхенцы пропустили гол на 90+5-й минуте.

Материалы по теме
Лерой Зане близок к продлению контракта с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android