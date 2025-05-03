Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 3 мая

Сегодня, 3 мая, в английской Премьер-лиге прошли четыре матча 35-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня:

Результаты матчей АПЛ 3 мая:

«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 1:0;

«Лестер Сити» — «Саутгемптон» — 2:0;

«Эвертон» — «Ипсвич Таун» — 2:2;

«Арсенал» — «Борнмут» — 1:2.

Досрочное чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». После 34 матчей у команды 82 набранных очка. «Арсенал» занимает второе место с 67 очками в 35 матчах. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 64 очка в 35 матчах. Замыкают турнирную таблицу «Ипсвич» (22 очка), «Лестер Сити» (21) и «Саутгемптон» (11). Все три команды уже лишились теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ.