Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 3 мая

Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 3 мая
Комментарии

Сегодня, 3 мая, состоялись два матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей РПЛ 3 мая:

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:1;
«Краснодар» — «Рубин» — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (23) и «Пари Нижний Новгород» (23).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Краснодар» победил «Рубин» в 27-м туре РПЛ, у Сперцяна гол и результативная передача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android