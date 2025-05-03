Результаты матчей РПЛ сезона-2024/2025 3 мая

Сегодня, 3 мая, состоялись два матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей РПЛ 3 мая:

«Локомотив» — «Оренбург» — 1:1;

«Краснодар» — «Рубин» — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 54 очка. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (51). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (23) и «Пари Нижний Новгород» (23).