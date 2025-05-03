Пресс-служба «Рубина» пошутила над новым названием стадиона «Краснодара» после поражения

Пресс-служба казанского «Рубина» в телеграм-канале иронично прокомментировала новое название стадиона «Краснодара» «Ozon Арена» после поражения от «быков» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Казанцы опубликовали скриншот с интересным отзывом, который отражает результат «Рубина» в сегодняшней встрече.

«Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь. Одна звезда», — гласила надпись на скриншоте.

Фото: ФК «Рубин»

«Долго бились с хозяином, но в итоге очки так и не выдали…» — подписала публикацию пресс-служба.

«Рубин» остался с 39 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей. Казанцы имеют лишь теоретические шансы подняться выше, однако уже точно сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон.