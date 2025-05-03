Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пресс-служба «Рубина» пошутила над новым названием стадиона «Краснодара» после поражения

Пресс-служба «Рубина» пошутила над новым названием стадиона «Краснодара» после поражения
Комментарии

Пресс-служба казанского «Рубина» в телеграм-канале иронично прокомментировала новое название стадиона «Краснодара» «Ozon Арена» после поражения от «быков» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

Казанцы опубликовали скриншот с интересным отзывом, который отражает результат «Рубина» в сегодняшней встрече.

«Никогда не нравился этот пункт выдачи, всегда одни проблемы здесь. Одна звезда», — гласила надпись на скриншоте.

Фото: ФК «Рубин»

«Долго бились с хозяином, но в итоге очки так и не выдали…» — подписала публикацию пресс-служба.

«Рубин» остался с 39 очками и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 27 матчей. Казанцы имеют лишь теоретические шансы подняться выше, однако уже точно сохранят прописку в РПЛ на следующий сезон.

Материалы по теме
Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил защитника «Краснодара» в игре с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android