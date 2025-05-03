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Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 3 мая

Результаты матчей Первой лиги сезона-2024/2025 3 мая
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Сегодня, 3 мая, в 31-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 3 мая:

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» — 2:1;
«Чайка» — «Алания» — 0:3;
«Шинник» — «Черноморец» — 0:2;
«Сочи» — «Арсенал» — 5:1;
«Балтика» — «Торпедо» — 0:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 66 очков после 31 матча. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 58 очков. Тройку лидеров замыкает «Черноморец» с 57 очками. В зоне вылета располагаются «Алания» (26), «Тюмень» (26) и «Сокол» (23).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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