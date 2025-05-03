Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о потере очков в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

— Почему команда так слабо готова функционально?

— Какой критерий, на ваш взгляд, слабой функциональной подготовленности?

— «Оренбург» в единоборствах и в ряде других моментов был сильнее, больше прессинговал. Было видно, что они функционально готовы лучше.

— Это ваше мнение, мне сложно об этом сказать. Команда проводит за неделю третий матч. Мы видим данные, которые команда демонстрирует по общему пробегу, по скоростной работе, они нормальные. Сегодня был третий матч, тем более — через два на третий. Понятно, что изменения были. Возможно, где-то свежести не хватало.

С точки зрения навязывания своих эпизодов и того, что до удаления мы владели преимуществом, у нас было очень много голевых моментов, когда мы могли забивать. После удаления было тяжелее, мы перестраивались, у соперника было преимущество в этом плане. И у нас были в концовке моменты. Если бы Батраков забил, мы бы говорили о высокой функциональной готовности? Это очень субъективное мнение, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.