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Сафонов впервые проиграл с «ПСЖ» в чемпионате Франции

Сафонов впервые проиграл с «ПСЖ» в чемпионате Франции
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Парижане с воспитанником «Краснодара» в воротах уступили «Страсбургу» (1:2) в рамках 32-го тура Лиги 1. На 20-й минуте Сафонов пропустил автогол от собственного защитника Лукаса Эрнандеса, на 45+3-й минуте ворота россиянина поразил полузащитник «Страсбурга» Феликс Лемарешаль. В составе «ПСЖ» единственным голом на 46-й минуте отметился вингер Брэдли Баркола.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 1
ПСЖ
Париж
1:0 Эрнандес – 20'     2:0 Лемарешаль – 45+3'     2:1 Баркола – 46'    

Поражение от «Страсбурга» стало для «Пари Сен-Жермен» первым в чемпионате Франции с Матвеем Сафоновым в воротах. До этого парижане уступили в Лиге 1 только «Ницце» (1:3) в 31-м туре. Тогда роль голкипера исполнял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Всего на счету Сафонова 10 матчей в текущем розыгрыше Лиги 1. Во всех турнирах российский вратарь провёл 16 матчей и пропустил 13 голов.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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