Сафонов впервые проиграл с «ПСЖ» в чемпионате Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов потерпел первое поражение в чемпионате Франции. Парижане с воспитанником «Краснодара» в воротах уступили «Страсбургу» (1:2) в рамках 32-го тура Лиги 1. На 20-й минуте Сафонов пропустил автогол от собственного защитника Лукаса Эрнандеса, на 45+3-й минуте ворота россиянина поразил полузащитник «Страсбурга» Феликс Лемарешаль. В составе «ПСЖ» единственным голом на 46-й минуте отметился вингер Брэдли Баркола.

Поражение от «Страсбурга» стало для «Пари Сен-Жермен» первым в чемпионате Франции с Матвеем Сафоновым в воротах. До этого парижане уступили в Лиге 1 только «Ницце» (1:3) в 31-м туре. Тогда роль голкипера исполнял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Всего на счету Сафонова 10 матчей в текущем розыгрыше Лиги 1. Во всех турнирах российский вратарь провёл 16 матчей и пропустил 13 голов.