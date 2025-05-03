Московское «Динамо» лишилось шансов на чемпионство в сезоне-2024/2025 РПЛ

Московское «Динамо» потеряло математические шансы на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. В матче 27-го тура «Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, одолев в родных стенах «Рубин» со счётом 2:1.

В активе «быков», занимающих первое место в турнирной таблице, теперь 61 набранное очко – на 14 больше, чем у идущего пятым «Динамо» с 47 очками, имеющего одну игру в запасе. Таким образом, бело-голубые лишились даже теоретических шансов финишировать первыми.

В понедельник, 5 мая, «Динамо» проведёт выездной матч с «Крыльями Советов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.