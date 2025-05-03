Московское «Динамо» лишилось шансов на чемпионство в сезоне-2024/2025 РПЛ
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Московское «Динамо» потеряло математические шансы на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России. В матче 27-го тура «Краснодар» сделал очередной шаг к чемпионству, одолев в родных стенах «Рубин» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5' 2:0 Тормена – 40' 2:1 Рожков – 83'
В активе «быков», занимающих первое место в турнирной таблице, теперь 61 набранное очко – на 14 больше, чем у идущего пятым «Динамо» с 47 очками, имеющего одну игру в запасе. Таким образом, бело-голубые лишились даже теоретических шансов финишировать первыми.
В понедельник, 5 мая, «Динамо» проведёт выездной матч с «Крыльями Советов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
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