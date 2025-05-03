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Конте — о возможном чемпионстве: я и выигрывал, и проигрывал титулы в последний день

Конте — о возможном чемпионстве: я и выигрывал, и проигрывал титулы в последний день
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о шансах своей команды на чемпионство в Серии А после выездной победы над «Лечче» (1:0).

Италия — Серия А . 35-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Распадори – 24'    

«Мы поговорим об этом, когда это произойдёт, потому что я и выигрывал, и проигрывал титулы в последний день. Те, кто выигрывает, пишут историю. Остальные могут только читать их», — сказал Конте в интервью DAZN.

На данный момент неаполитанцы занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 77 очков после 35 матчей. У идущего на второй строчке миланского «Интера» 74 очка после такого же количества игр. Обеим командам осталось провести по три матча в чемпионате Италии — 2024/2025. В последний раз «Наполи» становился чемпионом в сезоне-2022/2023.

Напомним, действующим чемпионом Серии А является «Интер».

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