Конте — о возможном чемпионстве: я и выигрывал, и проигрывал титулы в последний день

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о шансах своей команды на чемпионство в Серии А после выездной победы над «Лечче» (1:0).

«Мы поговорим об этом, когда это произойдёт, потому что я и выигрывал, и проигрывал титулы в последний день. Те, кто выигрывает, пишут историю. Остальные могут только читать их», — сказал Конте в интервью DAZN.

На данный момент неаполитанцы занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 77 очков после 35 матчей. У идущего на второй строчке миланского «Интера» 74 очка после такого же количества игр. Обеим командам осталось провести по три матча в чемпионате Италии — 2024/2025. В последний раз «Наполи» становился чемпионом в сезоне-2022/2023.

Напомним, действующим чемпионом Серии А является «Интер».